شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة ثلاث أندية سعودية في البطولة العربية 2023.. تفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أنه هناك ثلاث أندية سيشاركون في البطولة العربية 2023، والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وكان عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في السعودية، أطلق على اسم كأس الملك سلمان للأندية على النسخة الجديدة من البطولةالعربية.

وأشارت صحيفة "المواطن" السعودية، أن الاتحاد السعودي قرر ترشيح ثلاث أندية من بطولة دوري روشن السعودي، من أجل المشاركة فيالبطولة العربية.

وأوضحت الصحيفة أن الثلاث أندية المرشحين للمشاركة في البطولة العربية، هم الهلال، النصر والاتحاد.

وسيتم مشاركة الأندية السعودية في البطولة، ببداية دور الـ16، ولن تشارك في التصفيات الأولية.

يُذكر أن الاتحاد العربي أعلن تفاصيل البطولة العربية، بمشاركة 37 فريق، وستبدأ بمراحلة التصفيات التمهيدية.