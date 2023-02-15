شكرا لقرائتكم 4 متسولين في قبضة الأمن بمنطقتي مكة المكرمة والباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكنت الجهات الأمنية في منطقتي مكة المكرمة والباحة، من رصد وضبط عدد من الأشخاص بتهمة التسول، في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول.

ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، فيديو يوثق عملية رصد وضبط المتسولين بمنطقتي مكة المكرمة والباحة.

التفاصيل:

قامت قوات الأمن برصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية قامت بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.

كما تم رصد وضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بعد قيامه بالتسول داخل أحد المساجد.

فيما تم رصد وضبط مواطن قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

كما تم رصد وضبط أحد الأشخاص قام بالتسول من المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة.

الإبلاغ عن المتسولين

ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.