وظائف شاغرة بشركة الاتصالات السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدقق أول تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية).

– مدقق رئيسي/ الإستراتيجية المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات، هندسة الاتصالات).

– مشرف العقود والاتفاقيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)