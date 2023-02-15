شكرا لقرائتكم عسيري: أعراض الإنفلونزا الموسمية أقوى من كورونا حاليًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الوكيل المساعد للصحة الوقائية د. عبدالله عسيري: إن أعراض الإنفلونزا الموسمية أقوى من أعراض كورونا؛ بسبب عدة أشياء.

وأوضح عسيري، في حواره لبرنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية”، أن السبب الأول يعود إلى أن أغلب المواطنين أصيبوا بالكورونا، ومن ثم أصبح لديهم مناعة جزئية، الأمر الثاني أن 85% من المجتمع حصل على جرعتين على الأقل من لقاح كورونا ما يخفف من حدة المرض ويزيد المناعة، فانخفضت حالات الالتهاب الرئوي وعدد الوفيات الناتجة من الإصابات، رغم تواجد الفيروس ولكن حدته وعدد وفياته انخفضت بشكل كبير.

لقاح الإنفلونزا الموسمية

وفي وقت سابق، أكد متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أهمية تلقي لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمية، للوقاية من مضاعفات الإنفلونزا وتفادي دخول العناية بالمركزة.

ولفت أيضًا إلى أهمية تلقي اللقاح خاصة للفئات الأكثر عرضة للفيروس وهم الأطفال والنساء الحوامل والمرضى، محذرًا من خطورة إهمال تلقي اللقاح، موضحًا أن المضاعفات تشمل الكحة والسعال والوهن وارتفاع الحرارة، وأحيانًا تصل للوفاة لا قدر الله.