السجن 15 سنة لمتهمي حادثة الدهس في القطيف

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وأوضح أنه بإحالتهما للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر الحكم القضائي الابتدائي المتضمن إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالسجن لمدة بلغت 15 سنة لكل منهما، ومصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة.وبين المصدر أن نيابة الادعاء العام قدمت لائحة اعتراضية على الحكم مطالبة بتشديد العقوبة على المتهمين نظير شناعة جنايتهما على المجني عليه، وأن ما أقدما عليه يعد ضربا من ضروب الإفساد في الأرض والمساس بسكينة المجتمع واطمئنانه والتعدي على الآمنين وترويعهم.
وشدد على أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الجرائم الماسة بالمصالح المحمية للأفراد والمجتمع وكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره، وستقدم كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه السلوكيات للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
القضية في سطور
- ارتكاب شخصين حادث الدهس بالقطيف
- النيابة أنهت التحقيق بتوجيه الاتهام للمواطنين
- اتهامهما بالشروع في القتل والسلب
- صدم أحد الأشخاص عمدا وعدوانا بمركبة
- القصد الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه
- إحالتهما للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة
- السجن 15 سنة لكل منهما
- مصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة
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