شكرا لقرائتكم خبر السجن 15 سنة لمتهمي حادثة الدهس في القطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر حكم قضائي ابتدائي بالسجن لمدة 15 عاما لكل من المتهمين في حادثة الدهس بالقطيف بعد إدانتهما بالأدلة. وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه إلحاقا للبيان الصادر في قضية حادثة دهس شخص في القطيف، أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنين بتشكيل إجرامي منظم، والشروع في القتل والسلب بصدم أحد الأشخاص عمدا وعدوانا بمركبة عائدة لهما، بقصد الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه.

وأوضح أنه بإحالتهما للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر الحكم القضائي الابتدائي المتضمن إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالسجن لمدة بلغت 15 سنة لكل منهما، ومصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة.

وبين المصدر أن نيابة الادعاء العام قدمت لائحة اعتراضية على الحكم مطالبة بتشديد العقوبة على المتهمين نظير شناعة جنايتهما على المجني عليه، وأن ما أقدما عليه يعد ضربا من ضروب الإفساد في الأرض والمساس بسكينة المجتمع واطمئنانه والتعدي على الآمنين وترويعهم.

وشدد على أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الجرائم الماسة بالمصالح المحمية للأفراد والمجتمع وكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره، وستقدم كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه السلوكيات للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

القضية في سطور

