شكرا لقرائتكم خبر تشخيص 400 ألف طفل ومراهق بالسرطان كل عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يصل عددها إلى 12 نوعا من أنواع السرطان، تشارك المملكة منظومة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لسرطان الأطفال الذي يحل في الـ15 من فبراير من كل عام؛ باعتباره منصة توعوية تثقيفية للتعرف على المرض وطرق العلاج الطبي المناسب والتشخيص المبكر.

وتطرقت وزارة الصحة في موقعها الرسمي للهدف المنشود من مبادرة منظمة الصحة العالمية لمكافحة سرطان الأطفال؛ وهو القضاء على جميع آلام ومعاناة الأطفال الذين يكافحون السرطان، وتحقيق 60 % على الأقل من البقاء على قيد الحياة لجميع الأطفال المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

وبينت أنه يشخص في كل عام نحو 400 ألف من الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما بالسرطان، ومعدل البقاء على قيد الحياة يعتمد على المنطقة، مع بقاء 80 % في معظم البلدان ذات الدخل المرتفع، ولكن النسبة منخفضة تصل إلى 20 % فقط في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط؛ حيث إن الاستراتيجية الأكثر فعالية لتقليل عبء سرطان الأطفال وتحسين الحصائل الصحية هي التركيز على تشخيصه فورا وبدقة ومن ثم إتاحة علاج ناجع مسند بالبينات ورعاية داعمة مصممة خصيصا لهذا الغرض.

ويعرف العالم 12 نوعا من أنواع السرطان الذي قد يصيب الأطفال، حيث يعد سرطان الدم أو اللوكيميا، وسرطان الدماغ من أشهر أنواع السرطان التي تصيب الصغار، والأورام اللمفاوية والأورام الصلبة، مثل أورام الأرومة العصبية وأورام ويلمز، وتزيد مخاطر الإصابة بالسرطان لدى الأطفال الرضع في حين تقل كلما كبروا.

عوامل مؤثرة في الإصابة بالسرطان:

