شكرا لقرائتكم خبر تشخيص 400 ألف طفل ومراهق بالسرطان كل عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتطرقت وزارة الصحة في موقعها الرسمي للهدف المنشود من مبادرة منظمة الصحة العالمية لمكافحة سرطان الأطفال؛ وهو القضاء على جميع آلام ومعاناة الأطفال الذين يكافحون السرطان، وتحقيق 60 % على الأقل من البقاء على قيد الحياة لجميع الأطفال المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.وبينت أنه يشخص في كل عام نحو 400 ألف من الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما بالسرطان، ومعدل البقاء على قيد الحياة يعتمد على المنطقة، مع بقاء 80 % في معظم البلدان ذات الدخل المرتفع، ولكن النسبة منخفضة تصل إلى 20 % فقط في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط؛ حيث إن الاستراتيجية الأكثر فعالية لتقليل عبء سرطان الأطفال وتحسين الحصائل الصحية هي التركيز على تشخيصه فورا وبدقة ومن ثم إتاحة علاج ناجع مسند بالبينات ورعاية داعمة مصممة خصيصا لهذا الغرض.
ويعرف العالم 12 نوعا من أنواع السرطان الذي قد يصيب الأطفال، حيث يعد سرطان الدم أو اللوكيميا، وسرطان الدماغ من أشهر أنواع السرطان التي تصيب الصغار، والأورام اللمفاوية والأورام الصلبة، مثل أورام الأرومة العصبية وأورام ويلمز، وتزيد مخاطر الإصابة بالسرطان لدى الأطفال الرضع في حين تقل كلما كبروا.
عوامل مؤثرة في الإصابة بالسرطان:
- بعض الحالات تكون مرتبطة بمتلازمة داون، أو غيرها من التشوهات الكروموسومية.
- التقدم في السن لدى الوالدين.
- العدوى الفيروسية كسرطان الكبد.
- فيروس نقص المناعة البشري.
- التعرض للمواد المشعة المؤينة في الطفولة.
كانت هذه تفاصيل خبر تشخيص 400 ألف طفل ومراهق بالسرطان كل عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.