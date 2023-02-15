«ترحال».. أكبر عرض مسرحي للاحتفاء بالثقافة السعودية

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ويجمع العرض نحو 60 مبدعا من المواهب السعودية الشابة، إضافة إلى فنانين عالميين، ليقدموا عبر أحدث التقنيات المسرحية حكاية شاب سعودي يسعى إلى نحت المستقبل في عصر التقنيات الحديثة عبر اكتشاف تراث المملكة الثقافي والطبيعي.ويتضمن العرض باقة من المناظر الطبيعية الخلابة للمملكة، إلى جانب رقصات معاصرة وفنون أخرى، وأفكار ورؤى إبداعية تجسد قيم المجتمع السعودي وعاداته وتقاليده من كرم وضيافة وأزياء ورقصات فلكلورية.
وتسعى وزارة الثقافة إلى جعل عرض «ترحال» لبنة أولى في بناء مسرح سعودي بمواصفات عالمية، وبمشاركة مواهب سعودية، وذلك لإبراز ثقافة المملكة وإرثها التاريخي الممتد لآلاف السنين، وتسليط الضوء على طبيعتها المتنوعة والغنية، إلى جانب تمكين المواهب المحلية من أداء العروض وفق أعلى المعايير.
العرض المسرحي الأدائي
- يجمع نحو 60 مبدعا من المواهب السعودية الشابة.
- فنانون عالميون.
- باقة من المناظر الطبيعية الخلابة للمملكة.
- رقصات معاصرة وفنون أخرى.
- أفكار ورؤى إبداعية تجسد قيم المجتمع السعودي.
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