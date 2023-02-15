أطفال جازان نجوم مهرجان البن السعودي العاشر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما انجذبوا لحكايات الأجداد وألعاب الخفة والحركة، شهد مهرجان البن السعودي في نسخته العاشرة بمحافظة الدائر بني مالك، تفاعلا كبيرا من الأطفال مع مختلف الفعاليات المنفذة. وجاءت مشاركة الأطفال من خلال مسرح الطفل، عبر حزمة من البرامج المسرحية الهادفة لتنمية ثقافة الأطفال واكتشاف وتعزيز مهاراتهم. وجذبت أركان «حكايات الأجداد»، و»سمعنا صوتك يا بطل» والمسابقات المتنوعة وألعاب الخفة وتحدي المخاطر، فضلا عن المسابقات الشعبية والثقافية والعروض الترفيهية انتباه الأطفال ومشاركتهم الفاعلة في جميع البرامج والألعاب. وتميز الأطفال بارتداء الزي التراثي الخاص بمحافظات القطاع الجبيلي بالمنطقة الذي لاقى استحسان الحضور، والحرص من قبلهم على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال. مصنع جازان للقهوة





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