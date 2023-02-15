منصة خبير تبدأ تلقي طلبات التدريب

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وتمنح البرامج فرصة التدريب التعاوني من خلال تخصصات: الشريعة، الأنظمة، القانون، أصول الدين، دبلوم الدراسات القانونية، تقنية المعلومات، المكتبات، الموارد البشرية، المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، والعلاقات العامة، وذلك بالتقديم عبر منصة خبير الرقمية واختيار التخصص المراد ومكان ومدينة التدريب المناسبة، مع إمكانية تتبع الطلب عبر المنصة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني التابعة لديوان المظالم بتلقي طلبات الراغبين في التدريب بمرافق ديوان المظالم القضائية والإدارية، في جميع المناطق ابتداء من اليوم حتى 17 شعبان، لطلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة.وتمنح البرامج فرصة التدريب التعاوني من خلال تخصصات: الشريعة، الأنظمة، القانون، أصول الدين، دبلوم الدراسات القانونية، تقنية المعلومات، المكتبات، الموارد البشرية، المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، والعلاقات العامة، وذلك بالتقديم عبر منصة خبير الرقمية واختيار التخصص المراد ومكان ومدينة التدريب المناسبة، مع إمكانية تتبع الطلب عبر المنصة.

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