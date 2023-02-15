رصد التطور العلمي في علاج أمراض الروماتيزم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس الورش العلمية للمؤتمر التاسع للجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، التي تضم 17 ورشة عمل، تحت عنوان «التحديات والتطور العلمي في علاج الأمراض الروماتيزمية»، بحضور عدد من المتخصصين والأكاديميين من داخل المملكة وخارجها.

وتناولت الورش، الجهاز العضلي الهيكلي، والموجات فوق الصوتية للقدم، والكاحل ومفاصل الركبة والورك، كذلك مجموعة من أدوات قياس نشاط مرض التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهاب المفاصل الفقاري، فضلا عن استعراض الأبحاث العلمية في مجال الذئبة الحمراء.

وأوضحت رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان الريس أن الورش تتطرق إلى أهمية الموجات الصوتية في فحص المفاصل، كذلك تدريب أطباء الروماتيزم في العيادة، وتشخيص أمراض المفاصل ومدى الالتهاب فيها، وتحديد العلاجات المناسبة المساعدة على الشفاء، وليس السيطرة على أعراضها فقط. وأكدت أهمية المؤتمرات العلمية من أجل تبادل الخبرات والتعرف على الجديد في كافة المجالات الطبية مما يعود بالنفع على المرضى.