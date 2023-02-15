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رصد التطور العلمي في علاج أمراض الروماتيزم

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- بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس الورش العلمية للمؤتمر التاسع للجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، التي تضم 17 ورشة عمل، تحت عنوان «التحديات والتطور العلمي في علاج الأمراض الروماتيزمية»، بحضور عدد من المتخصصين والأكاديميين من داخل المملكة وخارجها.

وتناولت الورش، الجهاز العضلي الهيكلي، والموجات فوق الصوتية للقدم، والكاحل ومفاصل الركبة والورك، كذلك مجموعة من أدوات قياس نشاط مرض التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهاب المفاصل الفقاري، فضلا عن استعراض الأبحاث العلمية في مجال الذئبة الحمراء.

وأوضحت رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان الريس أن الورش تتطرق إلى أهمية الموجات الصوتية في فحص المفاصل، كذلك تدريب أطباء الروماتيزم في العيادة، وتشخيص أمراض المفاصل ومدى الالتهاب فيها، وتحديد العلاجات المناسبة المساعدة على الشفاء، وليس السيطرة على أعراضها فقط. وأكدت أهمية المؤتمرات العلمية من أجل تبادل الخبرات والتعرف على الجديد في كافة المجالات الطبية مما يعود بالنفع على المرضى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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