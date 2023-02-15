شكرا لقرائتكم خبر ندوة تناقش وضع تشريعات وقوانين تخدم المسرح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة المسرح والفنون الأدائية في مدينة الرياض ندوة بعنوان «مسرح ما بعد الحداثة»، ضمن سلسلة ندوات منتدى «كالوس»، التي تهدف إلى التعريف بالحداثة، وإشكالية المدارس المسرحية بين التقييد والأدوات التثقيفية في المملكة، إضافة إلى الاتجاهات المسرحية والأدوات التي تسهم في رفع الوعي الإبداعي لدى الممارسين في القطاع.

وناقشت الندوة التي أقيمت عن بعد، وأدارها الدكتور علي النهابي، وشارك فيها المؤلف والكاتب المسرحي رجاء العتيبي، والمؤلف المسرحي والدراماتورج يوسف البحري، مفهوم ما بعد الحداثة من ناحية تاريخية، ومدى ارتباط ما بعد الحداثة بالمسرح العالمي، والمسرح السعودي على وجه الخصوص، ودور ما بعد الحداثة الذي يحوي الجماليات البصرية والأشكال التي تجعل من المشاهد يتأمل ولا يفسر المحتوى، وكذلك إعداد دراسة على المجتمع المحلي، ووضع التشريعات والقوانين التي تخدم المسرح.

يأتي ذلك ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية لدعم مسيرة الحراك الثقافي في الفن المسرحي، وإحياء دور المسرح من خلال الوعي والتنوير، والاستفادة من الممارسين وذوي الخبرة في المجال.