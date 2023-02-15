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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمنت مستشفيات متكاملة على متن الجسر الجوي السعودي الإغاثي، تجاوزت تبرعات الحملة الشعبية عبر منصة «ساهم» لمساعدة ضحايا زلزال الشرق الأوسط في سوريا وتركيا 362 مليون ريال، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، وتجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن. وبهذه التبرعات أقام مركز الملك سلمان جسرا جويا مختلفا «جسرا إغاثيا» لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. ويأتي ضمن الجسر الإغاثي السعودي المساعدات الإيوائية والصحية والغذائية واللوجستية للمتضررين، وفرق الإنقاذ وفرق التدخل السريع وفرق الطوارئ الطبية، بالمشاركة مع الفرق التطوعية من الكوادر السعودية. ويأتي ضمن الجسر الإغاثي السعودي المساعدات الإيوائية والصحية والغذائية واللوجستية للمتضررين، وفرق الإنقاذ وفرق التدخل السريع وفرق الطوارئ الطبية، بالمشاركة مع الفرق التطوعية من الكوادر السعودية. آلية تقديم المواد وتم بناء السلال بالترتيب مع برنامج الغذاء العالمي، ومحسوبة قيمتها من الناحية التقنية بشكل دقيق. كما توافدت المساعدات السعودية التي يتم حشدها من داخل العمق التركي، وذلك بالتنسيق المسبق مع الجهات التركية لدخولها إلى سوريا، وتركز على القطاع الصحي والأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والأغذية وعلاج الجرحى. وسيشمل التوزيع عددا من المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا، منها جنديرس وبلبل وراجو وأطمة وسرمدا وكفر تخاريم ودار عزة والأتارب. الجسر الجوي الإغاثي السعودي الطائرة الأولى - أقلت الطائرة فرق الإسعاف والإنقاذ وفرقا تطوعية للمشاركة في مساعدة المتضررين الطائرة الثانية - مطار أضنة التركي - 98 طنا من المواد الإغاثية - سلال غذائية - خيام - حقائب إيوائية - بطانيات - بسط - مواد طبية الطائرة الثالثة - مطار أضنة التركي - 104 أطنان من المساعدات الطائرتان الرابعة والخامسة - مطار غازي عنتاب التركي - فريق البحث والإنقاذ السعودي - تجهيزات طبية - الآليات والمعدات والمضخات - الأدوية الطبية - التجهيزات الفنية الطائرة السادسة - مطار غازي عنتاب التركي - 98 طنا من المساعدات الإغاثية - مواد غذائية - خيام - بطانيات - بسط حقائب إيوائية - المواد الطبية الطائرة السابعة - مطار غازي عنتاب التركي - تجهيزات طبية بـ36 مليون ريال 11 شاحنة إغاثية سعودية منفذ غصن الزيتون سوريا





104 أطنان



مواد طبية



مواد إيوائية



شاحنات الإغاثة السعودية جنديرس شمال غرب سوريا



2000 خيمة مجهزة



قوافل من المساعدات



الفرق المشاركة



فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني



فريق طبي من هيئة الهلال الأحمر السعودي



فرق ميدانية تطوعية من جميع التخصصات



فريق من الأطباء السعوديين المتطوعين من مركز الملك سلمان للإغاثة



فريق من الدفاع المدني السعودي مكون من 90 شخصا متخصصين في عمليات الإنقاذ

محتويات السلال الغذائية



تكفي 7 أشخاص مدة شهر كامل



بمعدل 70 كجم تقريبا

أول طائرة سعودية - مطار حلب الدولي



35 طنا من المساعدات الإغاثية



مواد غذائية



مواد طبية



خيام



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