شكرا لقرائتكم خبر توزيع 460 سوارا بمعصم اليد للزائر الصغير بالحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سلسلة من خدماتها النوعية لضيوف الرحمن، وقاصدي البيت العتيق من الزوار والمعتمرين، من بينها توزيع 460 سوارا بمعصم اليد للزائر الصغير.

من جهة أخرى نظمت وكالة التخطيط والمبادرات والموهبة والابتكار وتحقيق الرؤية، حلقة نقاش لجهات القطاع غير الربحي التي تقدم خدماتها بالمسجد الحرام وساحاته ومختلف الجهات العاملة بالمسجد الحرام، بمشاركة قوات أمن الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وجهات القطاع غير الربحي.

وتناولت الحلقة التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع غير الربحي بالمسجد الحرام وساحاته وكذلك التحديات والصعوبات التي تواجه الرئاسة مع جهات القطاع، كما تم استعراض العديد من الفرص والإسهامات التي من الممكن أن يسهم القطاع في تنفيذها بالمسجد الحرام وساحاته، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتعزيز التواصل مع جهات القطاع غير الربحي ومختلف الجهات العاملة بالمسجد الحرام وتنسيقا للعمل المشترك في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين وانطلاقا من رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع غير الربحي.

الخدمات المقدمة

