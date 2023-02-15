توزيع 460 سوارا بمعصم اليد للزائر الصغير بالحرم

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من جهة أخرى نظمت وكالة التخطيط والمبادرات والموهبة والابتكار وتحقيق الرؤية، حلقة نقاش لجهات القطاع غير الربحي التي تقدم خدماتها بالمسجد الحرام وساحاته ومختلف الجهات العاملة بالمسجد الحرام، بمشاركة قوات أمن الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وجهات القطاع غير الربحي.وتناولت الحلقة التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع غير الربحي بالمسجد الحرام وساحاته وكذلك التحديات والصعوبات التي تواجه الرئاسة مع جهات القطاع، كما تم استعراض العديد من الفرص والإسهامات التي من الممكن أن يسهم القطاع في تنفيذها بالمسجد الحرام وساحاته، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتعزيز التواصل مع جهات القطاع غير الربحي ومختلف الجهات العاملة بالمسجد الحرام وتنسيقا للعمل المشترك في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين وانطلاقا من رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع غير الربحي.
الخدمات المقدمة
- توزيع عبوات من ماء زمزم لـ20.160.
- الكتيبات والمطويات لـ1.1600 مستفيد.
- التوعية الرقمية لـ17.500 مستفيد.
- 91.590 مستفيدا من التوعية الميدانية.
- خدمة التطويف لـ2.676 مستفيدا.
- استخدام 130.000 لتر من المطهرات.
- 2.255 لترا من المعطرات.
- 32.800 لتر في تعقيم السجاد.
- تقديم 5.300 لتر من معقمات الأيدي.
- 2.400 لتر من التعقيم بالروبوتات.
- 2.300 لتر من التعقيم بالبايوكير.
- 32.700 لتر في تعقيم الأسطح.
- 27.856 خدمات تطوعية.
- 1.313 من الخدمات الإنسانية والاجتماعية.
- 32.778 مستفيدا من الإرشاد المكاني باللغات.
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