8 معايير لاستدامة البيئة المتكاملة بمخيمات الحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت دراسة ميدانية 8 عوامل يجب أخذها بالاعتبار في مواسم الحج المقبلة لتعزيز مبادرة الاستدامة البيئية المتكاملة بالمخيمات، منها: التنسيق المبكر بين مقدمي المبادرات والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل والجهات الأخرى ذات الصلة، الحاجة إلى التوسع في تطبيق المبادرات ذات الصلة بالاستدامة البيئية، فرز النفايات من المصدر، وتطبيق المزيد من المبادرات البيئية مثل (مبادرة جمع الإحرامات، ومبادرة حفظ النعمة). وهدفت الدراسة إلى اعتماد معايير فنية وتشغيلية لضمان الاستدامة البيئية والصحية بمخيمات حجاج الداخل بمشعر منى خلال موسم حج 1443هـ لتقييم الأداء التشغيلي وتعزيز عوامل تحسين جودة الحياة وتوفير البيئة الصحية المثلى للحجاج أثناء وجودهم بمشعر منى واستهلت الدراسة بإعداد قائمة بمعايير الاستدامة المرتبطة بالإدارة التشغيلية للمخيمات بمشعر منى والتحقق الميداني من توفر وتطبيق تلك المعايير بمخيمات حجاج الداخل لذلك، تم جمع البيانات وتحليلها، وتصنيف المخيمات طبقا لنتائج المعايير المرصودة، ومن ثم تحديد التحديات داخل المخيمات وفرص التحسين لها. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف معايير المخيم المستدام إلى ستة معايير رئيسة: (إدارة النفايات، الخدمات الصحية، النظافة وإدارة المياه، الأوساط البينية، مرافق الإعاشة، والسلامة والبنية التحتية)، من معايير المخيمات المستدامة:





الحاجة إلى مشاركة الجهات التنفيذية (شركة كدانة للتنمية والتطوير وأمانة العاصمة المقدسة) لتسهيل وتوفير الخدمات اللوجستية للمبادرات المقدمة.



تطوير أنظمة التوعية والإرشاد من خلال تعريف المبادرات قبل دخول الحجاج إلى المشاعر المقدسة للارتقاء بمستوى الوعي.



اتباع أنظمة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه قدر الإمكان.



اختبار قدرة الأحمال الكهربائية بالمخيمات قبل بدء موسم الحج بوقت كاف لاستمرارية عمل الصناديق الضاغطة خلال موسم الحج.



اختبار شبكة توصيل وضع وتوزيع المياه بالمخيمات قبل بدء موسم الحج بوقت كاف لعدم حدوث تسرب مياه بمحيط المخيمات.



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