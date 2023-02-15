السعودية اليوم / جامعة أم القرى تختتم البرنامج المهني للتَّسويق والمبيعات في الذَّهب والمجوهرات



مكة المكرمة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

اختتم معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة بجامعة أمِّ القُرى اليوم فعاليات البرنامج التَّدريبي المهني؛ للتَّسويق والمبيعات في الذَّهب والمجوهرات الذي نفذ بالتعاون مع مؤسَّسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتَّميُّز في العمل الاجتماعي وشركة "بيت الذَّهب والمجوهرات".

واشتمل البرنامج على دورات تدريبية نظرية وتطبيقية، استمرت على مدار ثمانية أسابيع متتالية بواقع 1300 ساعة تدريبية فعلية، شارك في تقديمها نخبة من المدربين المختصين في مجال خدمة العملاء، والتسويق والعلامة التجارية، بالاضافة إلى التواصل الفعال مع المستفيدين .

وأوضح الأمين العام لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتأهيل المهني والاجتماعي الدكتور فهد المغلوث أن هذه البرامج التدريبية تأتي في نطاق زيادة تحقيق الكفاءة المهنية لدى المتدربين بعد توظيفهم وفقاً لمتطلبات التعاقد الحاصل بين المؤسسة والجامعة ومجموعة من الشركات في القطاع الخاص حيث تستهدف البرامج تنمية مهارات المستفيدين وتمكين قدراتهم المهنية والاتصالية والإدارية، وتعزيز الممارسات الميدانية بما يضمن زيادة أعداد الموظفين السعوديين في قطاع المبيعات والتسويق .

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20:04ت م

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