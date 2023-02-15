الإعلان عن أكبر مشروع نقل بالحافلات يربط 200 مدينة ومحافظة سعودية

وأكد الجاسر، خلال حفل أقامته الهيئة بهذه المناسبة، أن هذا المشروع يعد أول استثمار أجنبي في مجال خدمات النقل بين المدن، مما يفتح المجال لاستثمارات مقبلة في هذا القطاع، مبينا أن مشروع تحرير سوق النقل بالحافلات بين مدن المملكة سيخدم عدة قطاعات أخرى وفي مقدمتها دعم التنمية السياحية، وحركة التنقل كما سيسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص.
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