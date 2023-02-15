الإعلان عن أكبر مشروع نقل بالحافلات يربط 200 مدينة ومحافظة سعودية

أعلنت الهيئة العامة للنقل، توقيع أكبر مشروع لنقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة، وذلك من خلال شبكة نقل تمتد لأكثر من 200 مدينة ومحافظة، حيث من المتوقع أن يخدم المشروع أكثر من 6 ملايين راكب سنويا، عبر 76 مسارا، وبأسطول جديد من الحافلات المجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح استخدام مركبات صديقة البيئة.

وأكد الجاسر، خلال حفل أقامته الهيئة بهذه المناسبة، أن هذا المشروع يعد أول استثمار أجنبي في مجال خدمات النقل بين المدن، مما يفتح المجال لاستثمارات مقبلة في هذا القطاع، مبينا أن مشروع تحرير سوق النقل بالحافلات بين مدن المملكة سيخدم عدة قطاعات أخرى وفي مقدمتها دعم التنمية السياحية، وحركة التنقل كما سيسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص.