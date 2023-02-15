خالد الفيصل يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

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الإعلان عن أكبر مشروع نقل بالحافلات يربط 200 مدينة ومحافظة سعودية
أعلنت الهيئة العامة للنقل، توقيع أكبر مشروع لنقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة، وذلك من خلال شبكة نقل تمتد لأكثر من 200 مدينة...
إعلان تدشين مشروع تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي
أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، عن تدشين مشروع تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي ورفع الطاقة الاستيعابية...
شؤون المسجد النبوي تكثف أعمال التطهير والتعقيم لمكافحة الجراد
استمرارًا للجهود المستمرة في خدمة المسجد النبوي وقاصديه كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي جهودها من خلال برامج وأعمال النظافة...
وزير البيئة: 393 مليارا لتنفيذ 3300 مشروع في قطاع المياه
كشف وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، أن قطاع المياه لديه محفظة مشاريع تنموية تشمل جميع مراحل سلاسل الإمداد يبلغ...
أمانة جدة تدعو إلى تسوير الأراضي الفضاء قبل 1 مارس
دعت أمانة محافظة جدة ملاك الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة "المستهدفة" ضمن المرحلة الثانية إلى سرعة تسوير أراضيهم...
السعودية الأولى في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والناقلة
حققت السعودية المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2022 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية...
السجن 15 عاما للمتهمين بحادثة الدهس في القطيف
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه إلحاقاً للبيان الصادر في قضية حادثة دهس شخص في القطيف، فقد أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص...
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