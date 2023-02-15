خالد الفيصل يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

الإعلان عن أكبر مشروع نقل بالحافلات يربط 200 مدينة ومحافظة سعودية أعلنت الهيئة العامة للنقل، توقيع أكبر مشروع لنقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة، وذلك من خلال شبكة نقل تمتد لأكثر من 200 مدينة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 رجب 1444 هـ 24 رجب 1444 هـ إعلان تدشين مشروع تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، عن تدشين مشروع تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي ورفع الطاقة الاستيعابية... الأحساء: دوت الخليج الأحساء: دوت الخليج 24 رجب 1444 هـ 24 رجب 1444 هـ شؤون المسجد النبوي تكثف أعمال التطهير والتعقيم لمكافحة الجراد استمرارًا للجهود المستمرة في خدمة المسجد النبوي وقاصديه كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي جهودها من خلال برامج وأعمال النظافة... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 24 رجب 1444 هـ 24 رجب 1444 هـ وزير البيئة: 393 مليارا لتنفيذ 3300 مشروع في قطاع المياه كشف وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، أن قطاع المياه لديه محفظة مشاريع تنموية تشمل جميع مراحل سلاسل الإمداد يبلغ... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 رجب 1444 هـ 24 رجب 1444 هـ أمانة جدة تدعو إلى تسوير الأراضي الفضاء قبل 1 مارس دعت أمانة محافظة جدة ملاك الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة "المستهدفة" ضمن المرحلة الثانية إلى سرعة تسوير أراضيهم... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 24 رجب 1444 هـ 24 رجب 1444 هـ السعودية الأولى في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والناقلة حققت السعودية المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2022 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 رجب 1444 هـ 24 رجب 1444 هـ السجن 15 عاما للمتهمين بحادثة الدهس في القطيف صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه إلحاقاً للبيان الصادر في قضية حادثة دهس شخص في القطيف، فقد أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص... سعود الخزيم سعود الخزيم 24 رجب 1444 هـ 24 رجب 1444 هـ

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