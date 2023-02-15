شؤون المسجد النبوي تكثف أعمال التطهير والتعقيم لمكافحة الجراد

استمرارًا للجهود المستمرة في خدمة المسجد النبوي وقاصديه كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي جهودها من خلال برامج وأعمال النظافة والتطهير من خلال أجهزة حديثة تساهم في المحافظة على نظافة المسجد النبوي بالتزامن مع موجة الجراد الموسمية. وتعمل الوكالة على متابعة نظافة وتعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة بما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه. يأتي ذلك حرصًا على صحة وسلامة الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.



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