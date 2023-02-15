وزير البيئة: 393 مليارا لتنفيذ 3300 مشروع في قطاع المياه

وأكد خلال مشاركته في منتدى الأحساء 2023، الذي تنظمه غرفة الأحساء، اليوم، أن المملكة شهدت نموًّا في الاستثمارات الزراعية، حيث حقق القطاع الزراعي تطورًا ملحوظًا ما انعكس رفع مساهمته في الناتج المحلي بقيمة 72 مليار ريال في عام 2021، كما اعتمد القطاع 91 مليار ريال لتنفيذ مبادرات وبرامج وحوافز للمزارعين؛ ستسهم في تنمية القطاع الزراعي والغذائي ورفع كفاءته، بالإضافة إلى جذب استثمارات تقدر بأكثر من 159 مليار ريال، داعيًا شركاء المنظومة الفاعلين من القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها هذه التوجهات الجديدة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.
وأفاد أن المنظومة اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للبيئة بأكثر من (64) مبادرة، يجري استثمار أكثر من 52 مليار ريال لتحقيق مستهدفاتها، ومن المتوقع أن تخلق استثمارات للقطاع الخاص ستضيف للناتج المحلي أكثر من 120 مليار ريال، وستسهم في إيجاد أكثر من 100 ألف فرصة عمل.
وأوضح الوزير أن المنظومة تعمل على تنفيذ منظومات إنتاج مياه محلاة بالمنطقة الشرقية، ستعزز الإنتاج بنحو 800 ألف متر مكعب يوميًّا، ستكتمل أعمالها قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى دخول كميات إنتاج أخرى تُقدّر بأكثر من 500 ألف متر مكعب يوميًّا خلال عام 2025، مع زيادة سعة المياه المنقولة بأكثر من 3.5 ملايين متر مكعب يوميًّا، وإضافة مليوني متر مكعب في الطاقة الاستيعابية للخزن، مضيفًا أن نسبة إنجاز الاستثمارات في مشاريع إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها تجاوزت 60%، وينتظر اكتمالها ودخولها قبل نهاية العام الجاري.
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