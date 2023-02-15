السعودية اليوم / تساقط خفيف للثلوج على أجزاء من جبل اللوز بمنطقة تبوك



تبوك 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

شهدت أجزاء من مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك اليوم ، تساقط خفيف للثلوج.

جعلها الله سقيا خير وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

19:18ت م

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