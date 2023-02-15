

هاتاي 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

التقى معالي وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر السعودي المشارك في مساعدة منكوبي الزلزال في سوريا و تركيا، وذلك خلال الجولة الميدانية للوفد في المناطق المتضررة من الزلزال في مدينة هاتاي.

ونوه وزير الصحة التركي باستجابة المملكة السريعة لطلب الوزارة بتقديم مساعدات طبية عاجلة لمنكوبي الزلزال في المناطق المتضررة، مقدماً شكره الوافر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

من جانبه أعرب الوفد عن امتنانه للتسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية للأطقم الطبية

// انتهى //

18:38ت م

0188



هاتاي 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسالتقى معالي وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر السعودي المشارك في مساعدة منكوبي الزلزال في سوريا و تركيا، وذلك خلال الجولة الميدانية للوفد في المناطق المتضررة من الزلزال في مدينة هاتاي.ونوه وزير الصحة التركي باستجابة المملكة السريعة لطلب الوزارة بتقديم مساعدات طبية عاجلة لمنكوبي الزلزال في المناطق المتضررة، مقدماً شكره الوافر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.من جانبه أعرب الوفد عن امتنانه للتسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية للأطقم الطبية السعودية لأداء مهامها الإنسانية في المواقع المتضررة، مشيراً إلى أن الجسر الجوي الإغاثي السعودي اشتمل على تجهيزات طبية متنوعة لنجدة مصابي الزلزال وتخفيف معاناتهم.// انتهى //18:38ت م0188

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الصحة التركي يلتقي وفد الإغاثة السعودي المشارك في مساعدة منكوبي الزلزال في سوريا و تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.