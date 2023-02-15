السعودية اليوم / عبور 93 سفينة لقناة السويس بحمولات 4.4 ملايين طن



القاهرة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس 93 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.4 ملايين طن.

وأوضحت هيئة قناة السويس في بيان اليوم، أن عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال بلغت 52 سفينة بحمولات قدرها 2.6 مليون طن، فيما عبرت 41 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولات بلغت 1.8 مليون طن.

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17:28ت م

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