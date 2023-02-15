السعودية اليوم / أكثر من 270 ألف مستفيد من خدمات المراكز الصحية بعنيزة العام الماضي 2022



بريدة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

استقبلت العيادات في المراكز الصحية الـ 16 التابعة لمستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة أكثر من 270 ألف مراجع خلال العام الماضي 2022م.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المجموع العام لعدد المرضى المستفيدين من الخدمات الطبية والعلاجية التي توفرها المراكز الصحية بعنيزة بلغ 273،109 مستفيدا، حيث بلغ عدد المراجعين لمركز الإشرافية 25604 مراجعين، ومركز السليمانية 20232 مراجعاً، واستقبل مركز حي الملك خالد 27349 مراجعاً، ومركز وسط عنيزة 6361 مراجعاً، وغرب عنيزة 17136 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي مركز الروابي 22150، والصالحية 1563، والصناعية 14427، ومركز صحي المطار 27262 مراجعا.

فيما استقبل مركز صحي الروضة 12086 مراجعاً، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز الزهرة 10939 مستفيدا ، ومن مركز الروغاني 5555 مستفيدا، والقادسية 18035مستفيدا ، وراجع مركز الدكتورة لولوة النعيم 6527 مراجعاً، ومركز جنوب غرب عنيزة 26913 مراجعا، واستقبل جنوب الملك خالد 30970 مراجعاً.

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17:23ت م

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