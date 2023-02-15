السعودية اليوم / بريطانيا ترسل فريقًا طبيًا إلى تركيا لدعم الاستجابة الطارئة لضحايا الزلزال



لندن 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

أرسلت بريطانيا فريقًا مكونًا من 110 متخصصين طبيًا إلى تركيا، مزود بقدرات ومعدات جراحية لدعم الاستجابة الطارئة لضحايا الزلزال.

وأوضحت الحكومة البريطانية، في بيانٍ نشر اليوم، أن الفريق الطبي البريطاني قد بدأ بالفعل في علاج المرضى في شرق تركيا جنبًا إلى جنب مع الطاقم الطبي التركي، وذلك لتوفير الرعاية العاجلة للأشخاص الذين تعرضوا لإصابات رضحية، وكذلك أولئك الذين يعانون من الآثار الثانوية للزلزال.

وسيبدأ الفريق الطبي البريطاني كذلك في بناء مستشفى ميداني مزود بغرف عمليات تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يحتوي على أسرّة لرعاية المرضى الداخليين.

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17:22ت م

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