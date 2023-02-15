السعودية اليوم / هيئة تطوير محمية الملك سلمان تطلق المرحلة الثانية من حملة "بعيوننا نحميها" للإصحاح البيئي



الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية , عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة "بعيوننا نحميها" للإصحاح البيئي في وادي توارن بمنطقة حائل، التي تبدأ يوم غد الخميس وتستمر إلى تاريخ 18 فبراير الجاري وذلك بالتعاون مع إمارة منطقة حائل وأمانة حائل.

وتستهدف الحملة ثلاثة مواقع من الأودية على أراضي محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية, انتهت المرحلة الأولى في وادي عانقة بمشاركة أكثر من 200 متطوع، شاركت العديد من الجهات والفرق التطوعية بهذه المبادرة منها إدارة الصحة العامة بمنطقة حائل، وإدارة التعليم و طلاب كلية الصحة بجامعة حائل ورابطة حائل الخضراء وجمعية فخر التطوعي وجمعية جود.

وستكون المرحلة الثالثة والأخيرة للحملة في وادي سلف بمنطقة حائل خلال الفترة من 23 حتى 25 فبراير، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتمكين العمل التطوعي للمحافظة على نظافة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

يُذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية قد أطلقت أكثر من 14 مبادرة تطوعية، ما بين حملات إصحاح بيئي وتوعوي وحملات زيادة الرقعة الخضراء مثل زراعة الشتلات ونثر البذور، كما زرعت 100 ألف شتلة بمشاركة أكثر من 3000 متطوع على أراضيها لتعزيز وإشراك دور المجتمع المحلي في أعمال الحفظ البيئي.

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17:17ت م

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