السعودية اليوم / وزير "البيئة": تخصيص محفظة بقيمة 393 مليار ريال لتنفيذ 3300 مشروع تنموي في قطاع المياه



الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

كشف معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن قطاع المياه لديه محفظة مشاريع تنموية تشمل جميع مراحل سلاسل الإمداد يبلغ عددها (3300) مشروع بتكلفة تقديرية تبلغ (393) مليار ريال، مُول منها ألفا مشروع بتكلفة إجمالية بلغت (210) مليارات ريال، ويجري العمل حاليًا على تنفيذها أو ترسيتها أو شراء الخدمة من القطاع الخاص .

وأكد معاليه خلال مشاركته في منتدى الأحساء 2023م، الذي تنظمه غرفة الأحساء برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وبمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين، اليوم، أن المملكة شهدت نموًّا في الاستثمارات الزراعية، حيث حقق القطاع الزراعي تطورًا ملحوظًا ما انعكس رفع مساهمته في الناتج المحلي بقيمة (72) مليار ريال في عام 2021م، كما اعتمد القطاع (91) مليار ريال لتنفيذ مبادرات وبرامج وحوافز للمزارعين؛ ستسهم في تنمية القطاع الزراعي والغذائي ورفع كفاءته، بالإضافة إلى جذب استثمارات تقدر بأكثر من (159) مليار ريال، داعيًا شركاء المنظومة الفاعلين من القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها هذه التوجهات الجديدة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة .

وأفاد أن المنظومة اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للبيئة بأكثر من (64) مبادرة، يجري استثمار أكثر من (52) مليار ريال لتحقيق مستهدفاتها، ومن المتوقع أن تخلق استثمارات للقطاع الخاص ستضيف للناتج المحلي أكثر من (120) مليار ريال، وستسهم في إيجاد أكثر من (100) ألف فرصة عمل .

وأوضح معاليه أن المنظومة تعمل على تنفيذ منظومات إنتاج مياه محلاة بالمنطقة الشرقية، ستعزز الإنتاج بنحو (800) ألف متر مكعب يوميًّا، ستكتمل أعمالها قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى دخول كميات إنتاج أخرى تُقدّر بأكثر من (500) ألف متر مكعب يوميًّا خلال عام 2025م، مع زيادة سعة المياه المنقولة بأكثر من (3.5) ملايين متر مكعب يوميًّا، وإضافة (مليوني) متر مكعب في الطاقة الاستيعابية للخزن، مضيفًا أن نسبة إنجاز الاستثمارات في مشاريع إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها تجاوزت (60%)، وينتظر اكتمالها ودخولها قبل نهاية العام الجاري .

ويشهد منتدى الأحساء 2023 خلال يومي انعقاده (8) جلسات حوارية تتناول مواضيع متنوعة، في مجالات الاقتصاد والاستثمار، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، إلى جانب السياحة، والحوكمة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يُعد منتدى الأحساء أهم فعالية اقتصادية ومنصة عامة لعرض وتعزيز واجهة الأحساء استثماريًا، من خلال عرض فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على أبرز المزايا النسبية وأهم المقومات والفرص التي تتمتع بها الأحساء، ويُعد منبرًا مفتوحًا للمشاركين من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستثمرين المحليين والعالميين .

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