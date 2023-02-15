شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مثيرة في إصابة تاليسكا مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض أندرسون تاليسكا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، إلى إصابة قوية خلال الأيام القليلة الماضية، وعن آثارها غاب اللاعب عن مباريات الفريق.

تاليسكا يعود إلى تدريبات النصر الجماعية

وتعرض المهاجم البرازيلي إلى إصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة الفتح والنصر التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 15 من أحداث دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

وعن آثارها غاب تاليسكا عن مباراة النصر أمام الوحدة، والتي عُقدت ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري السعودي للمحترفين.

وفي ذات السياق أعلن الإعلامي علي العنزي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، عن مشاركة تاليسكا في جزء من تدريبات النصر الجماعية، بعد تأكد تعافيه من الإصابة.

موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي

وفي سياق آخر.. من المقرر أن يقع النصر في مواجهة أمام التعاون مساء الجمعة القادم، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

الجدير ذكره يقع النصر في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة، بينما يرتكز النصر في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.