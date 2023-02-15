شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة التعاون بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، دفعة معنوية قوية قبل مواجهة التعاون، في دوري روشن السعودي.

وأكدت تقارير صحفية، أنه تأكد جاهزية كل من الأرجنتيني بيتي مارتينيز والبرازيلي أندرسون تاليسكا ثنائي الفريق، قبل مواجهة التعاون بدوري المحترفين.

ومن المقرر أن يلتقي النصر نظيره التعاون، مساء يوم الجمعة على ملعب مرسول بارك، في الجولة السابعة عشر من دوري روشن للمحترفين السعودي.

وأفادت تقارير، أن الجهاز الطبي منح الضوء الأخضر للمدرب لإشراك الثنائي في مواجهة التعاون، حيث شارك بيتي في تدريبات اليوم بفعالية، فيما واصل البرازيلي جلساته التأهيلية لرفع معدله اللياقي.

فيما استقر المدرب الفرنسي، على وضع الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع الفريق، على دكة البدلاء في المواجهة، بعد أن أثبتت الفحوصات سلامته.

وكان جارسيا قد ركز في مران اليوم على تقسيمات في منتصف الملعب، وفرض تمارين بدنية في صالة الحديد، وأخرى لياقية في الملعب، ومن ثم أجرى اللاعبون تدريبات تكتيكية متنوعة.

ويحتل العالمي وصافة الدوري برصيد 37 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الشباب، الذي لعب مباراتين إضافيتين أكثر من النصر، في البطولة.