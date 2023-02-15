شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يفقد لاعبه أمام الاتفاق بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، خارج حسابات البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، في مواجهة الاتفاق، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأشارت تقارير صحفية سعودية، أن فرص مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق، أصبحت ضئيلة في مواجهة الاتفاق، بالدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد نظيره الاتفاق، يوم الخميس المقبل على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة السابعة عشر من دوري روشن للمحترفين.

وأوضحت التقارير، إلى أن اللاعب تواجد في عيادة النادي لليوم الثالث على التوالي، ولم يدخل التدريبات الجماعية، وبالتالي فرصته أصبحت صعبة في التواجد.

وقرر المدرب البرتغالي نونو سانتو، تأجيل بديل حمدلله للمران الأخير يوم غد الأربعاء، قبل المغادرة للدمام، حيث يفاضل بين البرازيلي رومارينهو وهارون كامارا ليشغل أحدهما مركز قلب الهجوم.

ويدخل العميد اللقاء، وهو يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن النصر الوصيف، و3 نقاط عن الشباب المتصدر والمتقدم عليه بمواجهتين.