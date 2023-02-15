شكرا لقرائتكم خبر عن بديل الشهراني.. الهلال يتحرك لضم لاعب فلامينجو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي برازيلي مساء اليوم الأربعاء عن مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير نادي الهلال السعودي، بعدما أشار إلى رغبة إدارة الزعيم في حسم صفقة بديل ياسر الشهراني من صفوف فلامينجو البرازيلي.

الهلال يستقر على التعاقد مع بديل ياسر الشهراني

ووفقًا لما أشار إليه جرليرمي بينهيرو، أن الهلال وضع إيرتون لوكاس ظهير أيسر نادي فلامنجو ضمن التعاقدات التي يسعى للحصول عليها في الصيف القادم "يوليو 2023".

وأضاف:" تألق الظهير مع فلامنجو في كأس العالم للأندية، دفع الهلال لإبداء رغبته في التعاقد مع اللاعب، خاصة في ظل الغيابات الموجودة في هذا المركز.

وفي ذات السياق يغيب ياسر الشهراني ظهير أيسر الفريق الأساسي بعد إصابته في كأس العالم، وكذلك اليامي الذي ابتعد عن الملاعب بسبب الإصابة أيضًا.