بدعم من ولي العهد.. أمير الرياض يدشن ضاحية الفرسان

وتأتي ضاحية الفرسان على مساحة 35 مليون متر مربع شمال شرق الرياض وتستهدف بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة.
وفي هذا الجانب، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، أن إنشاء الضواحي السكنية ينسجم مع أهداف رؤية 2030، وسيسهم برفع نسب التملك السكني للمواطنين لتتجاوز 70% بحلول عام 2030.
وتهدف “الوطنية للإسكان” من خلال إطلاق الضاحيتين إلى دعم وزيادة المعروض العقاري في المملكة بشكلٍ عام وفي العاصمة الرياض على وجه الخصوص، كما تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحقق جودة الحياة لجميع سكان الضواحي التي تنفذها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية.
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