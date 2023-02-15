

الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتعاون مع فريق البنك الدولي اليوم, ورشة عمل حول "أفضل الممارسات لتصنيف المدارس"، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وشملت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام، استعراض نماذج عالمية لتصنيف المدارس، والدور الذي يمكن أن تؤديه في تشكيل الرؤى العامة وممارسات التحسين والتطوير، إضافة إلى عقد جلسات حوارية مع المشاركين في الورشة.

وتأتي أهمية هذه الورشة بوصفها إحدى الأنشطة التحضرية لاستحداث مشروع "تصنيف المدارس" الذي يعمل عليه المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" التابع للهيئة، كما تأتي أهميتها من الحاجة إلى الاستفادة من خبرة فريق البنك الدولي والتجارب العالمية الرائدة في هذا المجال.

شارك في الورشة أعضاء لجنة مشروع التصنيف بمركز "تميز "، وذلك ضمن جدول أعمال زيارة البنك الدولي للمركز، كما تم استعراض معايير الطفولة المبكرة ومناقشة تقرير البنك الدولي عن المركز.

يذكر أن مركز "تميز" أحد المراكز الوطنية التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.

// انتهى //

16:23ت م

0136





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب والبنك الدولي يختتمان ورشة "تصنيف المدارس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.