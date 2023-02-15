السعودية اليوم / سمو أمير جازان يستقبل المشاركين في أعمال ملتقى الحقوق الثاني



جيزان 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بمكتبه اليوم، المشاركين في أعمال ملتقى الحقوق الذي نظمته الإمارة، يتقدمهم صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الحقوق الدكتور محمد بن علي الكاملي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بأعمال وكالات الحقوق والجهات الأمنية المختصة بتطبيق الأنظمة والإجراءات الحقوقية والسبل الكفيلة بما يعود بالنفع والفائدة على المواطن والمقيم وتقديم أفضل الخدمات لهما .

كما اطلع سموه خلال اللقاء على محاور وأهداف ملتقى الحقوق الثاني، وتطوير مهارات منسوبي الإمارة وجميع المحافظات من خلال مشاركتهم في الملتقى وورشة العمل والجلسات الحوارية في مجال العمل الحقوقي وتطبيق الإجراءات والأنظمة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة بمتابعة مباشرة من سمو وزير الداخلية .

حضر اللقاء وكيل الإمارة المساعد للحقوق سعيد الخنفري وعدد من المشاركين في الملتقى .

// انتهى //

15:02ت م

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