السعودية اليوم / 4 مراكز صحية جديدة بتجمع القصيم تحصل على الاعتماد من "سباهي"



بريدة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

حقق تجمع القصيم الصحي اعتماداً جديداً من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، تمثّل في حصول أربعة مراكز صحية على الاعتماد، وهي مركزي شمال الصفراء، وجنوب الشقة ببريدة، ومركز صحي الروغاني بمحافظة عنيزة، ومركز صحي الهلالية بمحافظة البكيرية، ليصل بذلك عدد المراكز الصحية المعتمدة بمنطقة القصيم إلى 58 مركزاً.

وأوضح التجمع أن منح المراكز الأربعة الجديدة للاعتماد جاء بعد اجتيازهما للتقييم الشامل، وتحقيق كافة المعايير والمتطلبات الأساسية، والالتزام بتطبيق مواصفات الجودة وسلامة المرضى، وتوفير أرقى مستويات الرعاية الصحية الأولية، موضحاً أن هذا الاعتماد يضاف إلى سلسلة النجاحات والإنجازات التي حققها التجمع في برامج التحسين وخطط التطوير.

وأكد تجمع القصيم الصحي أن المراكز الصحية المعتمدة نجحت وبصورة متميزة في اجتياز كافة الاشتراطات التي وضعها "سباهي CBAHI "، مشيراً إلى مدى الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة وأفضل نظم السلامة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة والرعاية للمستفيدين وتفعيل مستوياتها بما يتماشى مع المتطلبات الدولية، ويعزز في الوقت ذاته ثقة المرضى بنوعية وجودة الخدمات المقدمة تماشياً مع برنامج التحول الصحي ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ووصولاً لتحقيق الطموحات والتطلعات المنشودة في بناء مجتمع حيوي مزدهر.

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14:34ت م

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