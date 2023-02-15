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زيادة الوزن وراء انتشار السكري في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - كشف الدكتور بسام بن عباس استشاري أمراض السكري والغدد الصماء في الأطفال، ارتفاع نسبة انتشار مرض السكر في المملكة.

زيادة الوزن

وأشار ابن عباس، خلال لقائه في برنامج الشارع السعودي، على قناة السعودية، إلى أن زيادة الوزن تعتبر السبب الرئيسي لمرض السكري، لأنها تحد من فعالية مستقبلات الأنسولين.

كما أوضح استشاري أمراض السكري، أن نسبة الإصابة بالنوع الثاني من السكري تعتبر الأكثر انتشارًا في العالم لأنها تصيب الكبار بسبب مقاومة الأنسولين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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