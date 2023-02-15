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الطائرة الإغاثية التاسعة تحط في مطار حلب

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الرياض - محمد الوسيري - وصلت إلى مطار حلب الدولي صباح اليوم الطائرة الإغاثية التاسعة تحمل على متنها 35 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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