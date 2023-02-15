السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع ديوان المحاسبة المعين حديثًا



عرعر 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة المعين حديثًا محمد بن عادي العتيبي.

وأعرب سموه عن تهنئته وتمنياته له بالتوفيق ولجميع العاملين بالفرع، للقيام بكافة المهام المناطة بهم، مشيرًا إلى الدور المهم لديوان المحاسبة كأحد الإدارات الحكومية الفاعلة في الأداء الحكومي والانضباط المالي وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة.

فيما عبر مدير فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما حظي به من استقبال وتوجيهات كريمة داعمة للعمل الرقابي للديوان بالمنطقة.

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13:59ت م

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