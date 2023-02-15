

بريدة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

قدمت العيادات الخارجية بمستشفى البدائع العام خدماتها الطبية والعلاجية لـ 63648 مستفيدًا خلال العام الماضي 2022م.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن عدد مراجعات أمراض النساء في المستشفى بلغ 5821 مراجعة، وعدد المراجعين لعيادة المسالك البولية 1963 مراجعًا، واستقبلت عيادة الجراحة العامة 2543 مريضًا، في حين بلغ عدد مراجعي قسم الطب النفسي 637 مريضًا، واستفاد 3103 مراجع من خدمات عيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 4411 مراجعًا من طب العيون الشامل.

وأشار التجمع إلى أن عدد المستفيدين من خدمات قسم الأشعة بالمستشفى بلغ 8525 مستفيدًا، ومن عيادة جراحه العظام 5701 مستفيد، وفي طب الأطفال 3579 مستفيدًا، والطب الباطني 8310، وعيادة الجلدية 4193 مستفيدًا، والكلى 333 مستفيدًا، وبلغ عدد مراجعي طب القلب 1325 مريضًا، في حين بلغ عدد فحوصات ما قبل الزواج بعيادات مستشفى البدائع العام بلغت 529، وبلغ عدد المستفيدين من قسم التغذية 324، ومن قسم البصريات 1972، كما قدمت عيادة العلاج الطبيعي خدماتها لـ 3904 مستفيد.

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13:39ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 63 ألف مستفيد من العيادات الخارجية بمستشفى البدائع السعودية اليوم 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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