السعودية اليوم / مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية بدول مجلس التعاون يعقد ورشة عمل



الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

عقد مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، ورشة عمل افتراضية لمناقشة مسودة وثيقة "الخطة الإستراتيجية والخطة التنفيذية " للمركز للأعوام 2024-2030.

وجرى خلال الورشة عرض الخطتين على اللجنة الإشرافية لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، للموافقة عليها والتوصية برفعها على لجنة وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون.

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13:27ت م

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