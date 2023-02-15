

الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

تبدأ منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني التابعة لديوان المظالم بتلقي طلبات الراغبين في التدريب بمرافق ديوان المظالم القضائية والإدارية، في جميع مناطق المملكة ابتداءً من يوم الخميس 25/ 07/ 1444هـ وحتى نهاية عمل يوم الخميس 17 / 08 / 1444هـ، لطلاب وطالبات الجامعات

وتمنح البرامج فرصة التدريب التعاوني بديوان المظالم ومحاكمه والمرافق التابعة للراغبين من خلال تخصصات: الشريعة، والأنظمة، والقانون، وأصول الدين، ودبلوم الدراسات القانونية، وتقنية المعلومات، والمكتبات، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال، والعلاقات العامة، وذلك بالتقديم عبر منصة خبير الرقمية واختيار التخصص المراد ومكان ومدينة التدريب المناسبة للطالب، مع إمكانية تتبع الطلب بشكل رقمي عبر المنصة .

// انتهى //

13:23ت م

0080



الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واستبدأ منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني التابعة لديوان المظالم بتلقي طلبات الراغبين في التدريب بمرافق ديوان المظالم القضائية والإدارية، في جميع مناطق المملكة ابتداءً من يوم الخميس 25/ 07/ 1444هـ وحتى نهاية عمل يوم الخميس 17 / 08 / 1444هـ، لطلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة.وتمنح البرامج فرصة التدريب التعاوني بديوان المظالم ومحاكمه والمرافق التابعة للراغبين من خلال تخصصات: الشريعة، والأنظمة، والقانون، وأصول الدين، ودبلوم الدراسات القانونية، وتقنية المعلومات، والمكتبات، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال، والعلاقات العامة، وذلك بالتقديم عبر منصة خبير الرقمية واختيار التخصص المراد ومكان ومدينة التدريب المناسبة للطالب، مع إمكانية تتبع الطلب بشكل رقمي عبر المنصة .// انتهى //13:23ت م0080

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ديوان المظالم يتلقى طلبات التدريب التعاوني لطلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.