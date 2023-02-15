السعودية اليوم / 30 دقيقة تنهي معاناة مريضة من الاحتباس البولي بالهفوف



الأحساء 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

أنهى الفريق الطبي المتخصص في جراحة الكلى والمسالك البولية بمحافظة الهفوف، معاناة مريضة من احتباس بولي متكرر استمر معها قرابة 10 سنوات في عملية جراحية دقيقة استغرقت 30 دقيقة، تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وقال تجمع الأحساء الصحي أن الفريق الطبي بمستشفى الملك فهد بالهفوف استقبل مريضة أربعينية تعاني من آلام الحوض المزمنة وصعوبات التبول (احتباس بولي وعدم القدرة على إفراغ المثانة)، حيث تم عمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية وعمل تخطيط للمثانة بجهاز الديناميكية ليتبين وجود ضعف شديد في عضلة المثانة، مما استدعى الفريق لاستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لحل المشكلة التي تعاني منها المريضة.

وأكد الفريق المعالج أنه تم الاتفاق طبياً لإجراء عملية عاجلة تم خلالها زرع جهاز التحفيز العصبي العجزي، والذي نجح في عمل استجابة ممتازة في غرفة العمليات، وتعافت المريضة في وقت قياسي ولله الحمد، حيث تمكنت من التبول بشكل طبيعي، وتخلصت من آلام الحوض بنسبة 70% ولله الحمد.

يذكر أن مستشفى الملك فهد بالهفوف يعد المستشفى المرجعي في المحافظة، وقد تمكن من إجراء أكثر من 6000 عملية جراحية حتى نهاية العام الماضي، منها عدداً من العمليات النوعية التي تتطلب تخصصاً دقيقاً، فيما قدم خدمات علاجية لمراجعي العيادات الخارجية لأكثر من 142،589 مراجعاً، وبلغ عدد المنومين 11،200 مريضاً، في حين تجاوز عدد مراجعي الطوارئ 112 ألف.

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13:15ت م

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