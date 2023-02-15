

الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

عُقد الاجتماع الدوري الـ15 لمديري الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني في مناطق المملكة، ونفذت ورش عمل تحت مسمى "دور إدارات المناطق - الواقع المأمول" في مقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض.

وأكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أهمية الاستمرار في الأعمال الإشرافية للإدارات، وتنفيذ الزيارات الميدانية التفقدية للمنشآت التدريبية وتقديم الدعم اللازم لهم لتيسير أعمال الاختبارات, ولأهمية تحقيق مؤشرات المؤسسة ورفع مستوى جودة التدريب وتحسين الأداء، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في المتابعة وتحويل التحديات للفرص.

من جهته بين نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق، أن عقد الاجتماعات يسهل نقل الخبرات ومتابعة الأعمال وتفعيل المبادرات وتسريع الجهود، مؤكداً أن الاجتماع الذي عُقد بمسمى "دور إدارات المناطق- الواقع المأمول" يتخلله ورشتي عمل تستعرض الورشة الأولى إنجازات الإدارات لعام 1443هـ ومبادراتها والتحديات التي واجهت الميدان وسبل معالجتها، وتناقش الورشة الثانية أهمية دور المجالس الاستشارية بإدارات العموم وخططها التشغيلية، والجوانب المادية والكوادر البشرية ودورها في تنفيذ الخطط، كما اخُتتم الاجتماع بجلسة تناولت الاعتماد المؤسسي ومنهجية الجودة.

// انتهى //

13:05ت م

0074





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع الدوري (15) لمديري الإدارات للتدريب التقني في مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.