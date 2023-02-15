شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال السعودي يقترب من الرحيل إلى الدوري البرازيلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أحد العروض القوية خلال الفترة الأخيرة، من أجل الرحيل عن صفوف الزعيم بالموسم المقبل.

كويلار يتلقى عرض من الدوري البرازيلي

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "uol"، على أن نادي إنترناسيونال البرازيلي تقدم بعرض رسمي إلى نادي الهلال من أجل التعاقد مع النجم الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط الزعيم.

وجاء عرض إنترناسيونال، للتعاقد مع اللاعب كويلار، بعد تألقه مع الهلال في كأس العالم للأندية وحصد الميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

تفاصيل مفاوضات إنترناسيونال مع كويلار

وأوضحت الصحيفة، أن النادي البرازيلي في حاجة ماسة للتعاقد مع اللاعب لدعم خانة وسط الملعب، حيث سيتم إرسال وفد رسمي رفيع المستوى من مجلس إدارة إنترناسيونال للتفاوض مع الهلال بشكل رسمي.

وسيتقدم إنترناسيونال بعرض رسمي لشراء المدة المتبقية من عقد كويلار مع الهلال، أو الحصول على خدماته معارا، نظرا للحاجة الماسة للتعاقد معه.