شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إنتقال راموس إلى النصر السعودي بالصيف القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول وجود بعض المفاوضات بين إدارة نادي النصر السعودي والنجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

حقيقة إقتراب النصر من النصر السعودي

وكشف النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان، عن حقيقة انتقاله إلى صفوف نادي النصر السعودي خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد راموس مع باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، والذي كان قد انتقل لصفوفه في صيف عام 2021، عقب نهاية عقده مع ريال مدريد.

ويرتبط اسم راموس في الفترة الحالية، بالانتقال للنصر في الصيف المقبل، خاصة أنه سيكون في صفقة انتقال حر، لينضم لزميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تصريحات راموس عن انتقاله إلى النصر السعودي

وقال راموس بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان: "أعيش يومًا بعد يوم وانا مستمتع".

وأضاف: "كان الموسم الماضي صعبًا للغاية، وهذا العام أشعر أنني بحالة جيدة بدنيًا وذهنيًا، وهذا هو الأهم".

وأتم قائلا: "أنا تماما لا أفكر في مستقبلي الأن سنرى هذا الصيف".

وشارك راموس أمس في خسارة باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل، أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.