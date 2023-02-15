

الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة، (18) من الجنسية البنجلاديشية، و(2) من الجنسية المصرية، لتخزينهم أكثر من (179) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي واستخدامه في تصنيع الفحم المغشوش في وادي الحائر بمنطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

// انتهى //

12:20ت م

0062





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (20) مخالفًا لنظام البيئة لتخزينهم الحطب المحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.