السعودية اليوم / "سعود الطبية" تعقد غدًا مؤتمر جراحة الكلى والمسالك البولية الـ 34



الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

تعقد مدينة الملك سعود الطبية ابتداءً غدًا مؤتمر جراحة الكلى والمسالك البولية الـ 34، وذلك في فندق هيلتون بمدينة الرياض، بالتعاون مع الجمعية

وأوضحت المدينة بأن المؤتمر الذي يستمر ليومين يهدف إلى التركيز على المبادئ والمهارات الأساسية للإجراءات التشخيصية والعلاجية في جراحة الكلى والمسالك البولية، ويشارك فيه أكثر من 130 متحدثًا على الصعيدين المحلي والدولي.

ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات العلمية في تخصص جراحات الروبوت وجراحات مناظير المسالك البولية وجراحات البطن المتقدمة لعلاج أمراض المسالك البولية كالحصوات وجراحات مسالك الأطفال والمثانة العصبية ومشاكل صعوبات التبول لدى النساء وأورام المسالك البولية، وغيرها من الأمراض ذات التخصص، إلى جانب التطرق إلى أمراض الذكورة والعقم لدى الرجال، وسيتناول استخدام الروبوت الجراحي الذي يقوم بإجراء الجراحة بنسب نجاح عالية، والذي يساعد في تقليل بقاء المريض في المستشفى.

// انتهى //

12:17ت م

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الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واستعقد مدينة الملك سعود الطبية ابتداءً غدًا مؤتمر جراحة الكلى والمسالك البولية الـ 34، وذلك في فندق هيلتون بمدينة الرياض، بالتعاون مع الجمعية السعودية للمسالك البولية.وأوضحت المدينة بأن المؤتمر الذي يستمر ليومين يهدف إلى التركيز على المبادئ والمهارات الأساسية للإجراءات التشخيصية والعلاجية في جراحة الكلى والمسالك البولية، ويشارك فيه أكثر من 130 متحدثًا على الصعيدين المحلي والدولي.ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات العلمية في تخصص جراحات الروبوت وجراحات مناظير المسالك البولية وجراحات البطن المتقدمة لعلاج أمراض المسالك البولية كالحصوات وجراحات مسالك الأطفال والمثانة العصبية ومشاكل صعوبات التبول لدى النساء وأورام المسالك البولية، وغيرها من الأمراض ذات التخصص، إلى جانب التطرق إلى أمراض الذكورة والعقم لدى الرجال، وسيتناول استخدام الروبوت الجراحي الذي يقوم بإجراء الجراحة بنسب نجاح عالية، والذي يساعد في تقليل بقاء المريض في المستشفى.// انتهى //12:17ت م0059

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