السعودية اليوم / أمين الشرقية يعقد الاجتماع الأول للجنة التسمية والترقيم بالمنطقة



الدمام 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

عقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أمس، الاجتماع الأول للجنة التسمية والترقيم بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة (مدير تعليم بالمنطقة الشرقية، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع، وعضو من شركة أرامكو

واستعرض الاجتماع مهام اللجنة ومنجزاتها والتي تضمنت دراسة مناسبة الأسماء المحلية المقترحة من الجهات الحكومية ومن المواطنين، وإضافة نبذة تعريفية، وذلك لرفعها وإضافتها بمعجم الأسماء لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

واختتم الاجتماع بعرض التوصيات المقترحة من قبل اللجنة بوضع المعايير المناسبة لتسمية الشوارع، إلى جانب مقترح تسمية المواقع ذات الأهمية حسب نوعها بأسماء الشخصيات الوطنية المميزة والأدباء والمفكرين وكبار العلماء.

// انتهى //

12:17ت م

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الدمام 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسعقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أمس، الاجتماع الأول للجنة التسمية والترقيم بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة (مدير تعليم بالمنطقة الشرقية، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع، وعضو من شركة أرامكو السعودية ، وعضو من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وعضو من هيئة التراث بالمنطقة الشرقية، وسكرتير اللجنة مدير عام نظم المعلومات الجغرافية)، وذلك بمقر الأمانة.واستعرض الاجتماع مهام اللجنة ومنجزاتها والتي تضمنت دراسة مناسبة الأسماء المحلية المقترحة من الجهات الحكومية ومن المواطنين، وإضافة نبذة تعريفية، وذلك لرفعها وإضافتها بمعجم الأسماء لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.واختتم الاجتماع بعرض التوصيات المقترحة من قبل اللجنة بوضع المعايير المناسبة لتسمية الشوارع، إلى جانب مقترح تسمية المواقع ذات الأهمية حسب نوعها بأسماء الشخصيات الوطنية المميزة والأدباء والمفكرين وكبار العلماء.// انتهى //12:17ت م0058

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