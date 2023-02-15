السعودية اليوم / هيئة تطوير المدينة المنورة تصدر تقريرها الطوعي المحلي لأهداف التنمية المستدامة



المدينة المنورة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

أصدر المرصد الحضري بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لأهداف التنمية المستدامة بالمدينة المنورة، كأول استعراض طوعي محلي بالمملكة، يشمل "9" أهداف من أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي هذا الاستعراض تماشياً مع التزام المملكة العربية

ويهدف هذا الاستعراض إلى تقييم الوضع الراهن للمدينة المنورة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومقارنتها مع القيم والمستهدفات الوطنية والدولية، وتعزيز ثقافة تبني أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وذلك بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع المدني بالمدينة المنورة.

ويغطي هذا الاستعراض "9" أهداف من أهداف التنمية المستدامة، تشمل الأهداف من الهدف الأول إلى الثامن بالإضافة إلى الهدف الحادي عشر، ويشمل تقييماً لوضع المدينة المنورة في العديد من مجالات التنمية المستدامة مثل الوضع الصحي والتعليمي، والبنية التحتية، الإسكان والنقل، والبيئة وغيرها من المجالات.

وأشارت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة إلى تطلّعها نحو التعاون مع شركاء التنمية في تسريع الخطى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال خلق الوظائف وتوفير الفرص والازدهار والتنمية دون إجهاد الأراضي والموارد، وتقليل التلوث، وذلك بما يتوافق مع الجهود والمبادرات الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

// انتهى //

12:11ت م

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المدينة المنورة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأصدر المرصد الحضري بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لأهداف التنمية المستدامة بالمدينة المنورة، كأول استعراض طوعي محلي بالمملكة، يشمل "9" أهداف من أهداف التنمية المستدامة.ويأتي هذا الاستعراض تماشياً مع التزام المملكة العربية السعودية نحو خطة التنمية المستدامة لعام 2030م، وأهدافها السبعة عشر المعتمدة في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في سبتمبر 2015م، بما يتفق مع القيم الإسلامية وثوابت المملكة، وينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، واستكمالاً للجهود المبذولة على المستوى الوطني من خلال الاستعراض الطوعي الوطني الأول عام 2018م، بعنوان "نحو تنمية مستدامة للمملكة العربية السعودية" الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.ويهدف هذا الاستعراض إلى تقييم الوضع الراهن للمدينة المنورة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومقارنتها مع القيم والمستهدفات الوطنية والدولية، وتعزيز ثقافة تبني أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وذلك بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع المدني بالمدينة المنورة.ويغطي هذا الاستعراض "9" أهداف من أهداف التنمية المستدامة، تشمل الأهداف من الهدف الأول إلى الثامن بالإضافة إلى الهدف الحادي عشر، ويشمل تقييماً لوضع المدينة المنورة في العديد من مجالات التنمية المستدامة مثل الوضع الصحي والتعليمي، والبنية التحتية، الإسكان والنقل، والبيئة وغيرها من المجالات.وأشارت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة إلى تطلّعها نحو التعاون مع شركاء التنمية في تسريع الخطى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال خلق الوظائف وتوفير الفرص والازدهار والتنمية دون إجهاد الأراضي والموارد، وتقليل التلوث، وذلك بما يتوافق مع الجهود والمبادرات الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.// انتهى //12:11ت م0054

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