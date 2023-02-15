السعودية اليوم / الهيئة العامة للطرق تنفذ عددًا من الأدوار للارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق



الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

بدأت الهيئة العامة للطرق مباشرة أعمالها اعتبارًا من يوم أمس، بعد عقد مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأولى برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، حيث سيناط بالهيئة عددًا من الأدوار التي ستسهم في الارتقاء بتجربة مستخدمي كافة شبكات الطرق الوطنية.

ومن أهم الأدوار التي ستقوم بها الهيئة وضع السياسات العامة المتعلقة بالطرق وصيانتها، بالإضافة لوضع الخطط الإستراتيجية الخاصة بقطاع الطرق، مع اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاص الهيئة، كما ستقوم الهيئة العامة للطرق بوضع ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية، مع تعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الطرق، ووضع معايير الأمن والأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بقطاع الطرق.

وستقوم الهيئة العامة للطرق بمنح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق، بالإضافة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الطرق بالخدمات اللازمة، ووضع الشروط والمواصفات والضوابط لإنشاء الطرق وصيانتها، إضافة للتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية.

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تم الموافقة على إنشاءها بقرار من مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، وتهدف لتنظيم قطاع الطرق، كما تعد الهيئة أحد مبادرات ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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