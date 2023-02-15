السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية



واشنطن 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية ألاسكا الأمريكية، فيما لم تصدر تحذيرات عن احتمال وقوع موجات مد عاتية "تسونامي".

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 204 كيلومترات جنوب غرب مدينة (أداك)، وعلى عمق 38 كيلومتراً.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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11:55ت م

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